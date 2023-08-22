رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة 53 مليون جنيه

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن هناك اهتمام من الدولة بالمشروعات الخدمية داخل المدن الجديدة، لتوفير كافة احتياجات المواطنين المستفيدين من المشروعات السكنية، وخاصة أصحاب الوحدات السكنية من محدودي الدخل، وجار تنفيذ عدة مشروعات داخل مدينة العاشر من رمضان بتكلفة تصل لـ53 مليون جنيه.

وأضاف "منيع" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جار تنفيذ حضانة بالقطعة رقم 76 بالمنطقة الـ5، موضحًا أنه قد يصل إجمالي التكلفة 29.496.50 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع ما بين 60 إلى 70% .

وتابع: كما جار تنفيذ واستكمال سوق تجارى نموذج 12 محل بالحي الـ 16بالقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5، موضحًا أنه قد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 23 مليون جنيه تقربيًا، وتصل نسبة إنجاز المشروع ما بين 70 إلى 75%.

وأشار إلى أنه قد تم التنبية على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة، وذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية.

وفي ذات السياق، أكد "منيع" على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدينة من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق بمنطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن لكل المصريين بمحور الإسكان المتوسط بمساحات 100 -110-120 متر مربع لكل وحدة كاملة التشطيب، وقد تصل عدد الأدوار للعمارة 6 أدوار، وتحتوي كل عماره على 24 وحدة سكينة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة.