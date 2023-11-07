الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مركز تأهيل بالدقهلية ضمن "حياة كريمة"

جريدة الدستور

خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز شربين، وذلك لخدمة جميع قرى مركز شربين وعددهم 26 قرية وتوابعهم .

وأكدت القباج أن المركز تم بناؤه على مساحة 1200م، ومكون من طابقين ويقدم عددًا من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 3 فصول حضانة ومكتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة ووحدة علاج طبيعي ووحدة سيكوموتور و2 عيادة تخاطب ووحدة تأهيل بصري وعيادة سمعيات وتكامل حسب، بالإضافة إلى ورشة تدريب وقاعة تدريب.

 

ذوي الإعاقة 

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل السبل لدمجهم في المجتمع، حيث يضم المركز ورشة للأطراف الصناعية، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ومن جانبه أكد  محافظ الدقهلية  أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة
فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات.

وقال " مختار " إن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهي سابقه الأولي من نوعها لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة مئات المليارات وهي هدية فخامة رئيس الجمهورية لأهالينا في القري.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

 

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن تاهيل حياة كريمه

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