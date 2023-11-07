الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج: الحكومة تعمل على قدم وساق لدعم غزة.. والهلال الأحمر يسلم 93 شحنة

جريدة الدستور

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري أجرى العديد من الشراكات على مستوى الدول العربية لتوفير المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، ومنها قطر، البحرين، الكويت، بالإضافة إلى تركيا. 

وأكدت القباج أن هناك وقفة قوية من القيادة المصرية والحكومة المصرية مع أهالي غزة، حيث تعمل مختلف الوزارات على قدم وساق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى أطنان المساعدات اليومية التى يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي المصري.

ونددت القباج بانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء الذين يمثلون ما يقرب من 70% من الضحايا.

وسلمت جميعة الهلال الأحمر المصرية نظيرتها الفلسطينية، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة من معبر رفح، موضحة أن عدد الشاحنات بلغ 93  شاحنة تحتوي على الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات طبية.

الاهلال الأحمر يعلن عن حجم المساعدات المقدمة لغزة

وأعلنت الهلال الأحمر عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم إلى غزة بلغ (9000 طن تقريبًا)، مؤكدة أن المساعدات الغذائية قد شكلت حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25%، فيما وصلت المساعدات الإغاثية 25%.

وأوضحت أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني، وبناء على احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني يتم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية.

وأشارت الجمعية إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت جمعية الهلال، أنه عند وقوع النكبات والكوارث، تمد يد العون لدول العالم باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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