الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

استعدادا للاحتفال بهم.. تعرف على معاني وشخصيات رؤساء الملائكة الثلاث

الكنيسة
الكنيسة

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس للاحتفال بعيد رؤساء الملائكة، وعلى خلفية الاستعدادات للاحتفال شرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، متحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، معاني أسماء رؤساء الملائكة جبرائيل وميخائيل ورافائيل.

وقال إن جبرائيل معناه "رجل الله"، وبعبارة أخرى إن جبرائيل هو رجل الله الذي يرسله ليعلن إرادته وفيه تظهر مقدرته للعالمين، ووفقًا لإنجيل لوقا فإن الملاك جبرائيل أوحى لزكريا الكاهن بميلاد ابنه يوحنا المعمدان من زوجته أليصابات العاقر، كما بشّر مريم العذراء بميلاد المسيح. وقد وصف جبرائيل نفسه بأنه واقف أمام الله.

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بينما ميخائيل معناة "قوة الله"، أو "من مثل الله" (في القوة). وبعبارة أخرى إن جبرائيل هو الذي يرسله الله ليُحقق قوته وقدرته. وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان الذي تكبر على العلي وقال في قلبه «أصعد إلى السموات أرفع كرسى فوق كواكب اللـه وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلى»

عموما يوصف الملاك ميخائيل بالقائد الميداني لجيش اللـه، فهو الذي حارب التنين (الشيطان) وملائكته وطرحهم إلى الأرض ، وكما ورد في سفر يشوع: "وَحَدَثَ لَمَّا كَانَ يَشُوعُ عِنْدَ أَرِيحَا أَنَّهُ رَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ، وَإِذَا بِرَجُل وَاقِفٍ قُبَالَتَهُ، وَسَيْفُهُ مَسْلُولٌ بِيَدِهِ. فَسَارَ يَشُوعُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ، هَلْ لَنَا أَنْتَ أَوْ لأَعدَائِنَا. فَقَالَ، كَلاَّ، بَلْ أَنَا رَئِيسُ جُنْدِ الرَّبِّ" 

وأخيرا رافائيل معناه "الله يشفي". وبعض الآباء يلقبونه بالملاك "مفرح القلوب"، ويذكر سفر طوبيا في الكتاب المقدس عن كيفية مساعدة الملاك روفائيل لطوبيا بتخليص زوجته من الشياطين، وكذلك إرجاع البصر لطوبيت والد طوبيا. وذلك بعد أن قال الملاك روفائيل لطوبيا بحرق قلب الحوت الذي خرج من نهر دجلة ليفترسه، حينئذ قبض الملاك رافائيل على الشيطان واوثقه. فخلصت زوجته من الشياطين، كما أنه بمسح عين والده بمرارة الحوت (كما قال له أيضًا الملاك روفائيل) أَبْصَر.

طقوس العيد

الجدير بالذكر أنه في يوم الجمعة 10 نوفمبر بمناسبة عيد رؤساء الملائكة سيترأس البابا ثيودوروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة.

وعن مواعيد الصلاة فتتمم الكنيسة يوم الخميس 9 نوفمبر: صلاة الغروب الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة 10 نوفمبر، صلاة السحر الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.

الروم الارثوذكس عيد رؤساء الملائكة جبرائيل ميخائيل رافائيل

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