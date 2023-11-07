الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد المخاوف من تكرار "فضيحة أبناء اللاعبين".. مؤتمر صحفي لمدرب منتخب الشباب غدًا

وائل رياض
وائل رياض

يعقد الكابتن وائل رياض، المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة؛ للحديث عن استعدادات شباب الفراعنة لبطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.
وجاءت القائمة النهائية التى اختارها وائل رياض كالآتي:

حراسة المرمي: عبد المنعم تامر، محمد عبد الفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبد الله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.

كان قد حذّر الثنائي محمد بركات وحازم إمام، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الناشئين، مواليد 2005، من كثرة الاستعانة بأبناء النجوم السابقين من لاعبي كرة القدم في قائمة منتخب الشباب، وذلك بعد ملاحظة وجود عدد كبير من أبناء اللاعبين القدامى في قائمة منتخب الشباب، وعلى رأسهم يوسف سيد عبدالحفيظ ويوسف أحمد حسن.

وهناك تخوفات داخل اتحاد الكرة من تكرار تجربة محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين السابق عندما اعتمد على عدد كبير من أبناء اللاعبين السابقين، وخرج من بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر في شهر مارس الماضي بفضيحة كبرى بعدما وداع الدور الأول بخسارتين وتعادل وحيد وكان بمثابة حصالة مجموعته.

وأوضح الثنائي حازم وبركات خطورة الأمر خلال جلسة مصغرة مع وائل رياض، وأن عليه الاكتفاء بعدد قليل من أبناء اللاعبين المميزين فقط، حتى لا يتعرض لهجوم من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على هؤلاء اللاعبين وكذلك مسيرة منتخب الشباب.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة  محمد أبو الوفا، عضو المجلس، برئاسة بعثة منتخب مصر للشباب فى تونس أثناء بطولة شمال إفريقيا فى الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى.

ودخل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة أمس، الاثنين، استعداداً لخوض بطولة شمال أفريقيا فى تونس، ويستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى تونس السبت المقبل.

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

مدرب منتخب الشباب وائل رياض شباب الفراعنة مءتمر صحفى

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