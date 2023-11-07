اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

حذّر الثنائي محمد بركات وحازم إمام، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الناشئين، مواليد 2005، من كثرة الاستعانة بأبناء النجوم السابقين من لاعبي كرة القدم في قائمة منتخب الشباب، وذلك بعد ملاحظة وجود عدد كبير من أبناء اللاعبين القدامى في قائمة منتخب الشباب، وعلى رأسهم يوسف سيد عبدالحفيظ ويوسف أحمد حسن.

وهناك تخوفات داخل اتحاد الكرة من تكرار تجربة محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين السابق عندما اعتمد على عدد كبير من أبناء اللاعبين السابقين، وخرج من بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر في شهر مارس الماضي بفضيحة كبرى بعدما وداع الدور الأول بخسارتين وتعادل وحيد وكان بمثابة حصالة مجموعته.

وأوضح الثنائي حازم وبركات خطورة الأمر خلال جلسة مصغرة مع وائل رياض، وأن عليه الاكتفاء بعدد قليل من أبناء اللاعبين المميزين فقط، حتى لا يتعرض لهجوم من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على هؤلاء اللاعبين وكذلك مسيرة منتخب الشباب.

وشهد مران أمس حضور حازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبوالوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، حيث حرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعوّل اتحاد الكرة كثيرا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.

وضمت قائمة منتخب الناشئين التى تسافر يوم 11 نوفمبر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا الودية كلا من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، محمد عبد الفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبد الله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.