الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بحي عين شمس

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.
 
وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
 

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالأحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.

محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية
المركز التكنولوجي لعين شمس جولة مفاجئة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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