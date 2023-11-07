كارثة صحية تواجه المصابين بأمراض مزمنة فى قطاع غزة

تحدث الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، على الكارثة الصحية التي تواجه مرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة.

وقال "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 30 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى أدوية ومستلزمات طبية، مشيرًا إلى وجود فرق طبية بالمنظمة تعمل في مختلف مستشفيات قطاع غزة.

وطالب مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات.