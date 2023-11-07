الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كارثة صحية تواجه المصابين بأمراض مزمنة فى قطاع غزة

غزة
غزة

تحدث الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، على الكارثة الصحية التي تواجه مرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة.

وقال "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 30 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى أدوية ومستلزمات طبية، مشيرًا إلى وجود فرق طبية بالمنظمة تعمل في مختلف مستشفيات قطاع غزة.

وطالب مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات.

العمليات العسكرية في قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصى

مواد متعلقة

"الأونروا" تُحذّر: توقف وصول المساعدات إلى غزة خلال 3 أيام

"القاهرة الإخبارية": الزوارق الإسرائيلية تنفذ قصفًا متعمدًا بقطاع غزة

“القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف الألواح الشمسية لمستشفى الشفاء فى غزة

"أطباء بلا حدود": إخلاء المستشفيات فى غزة حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية

الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بغزة

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان فى الضفة لـ 163 شهيدًا

رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: إسرائيل تقطع كافة أشكال الكهرباء كعقاب جماعي لغزة

القاهرة الإخبارية: ارتقاء 25 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي الليلة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الـ6 الماضية

بعد انفلات اللاعبين.. "بيبو" يهدد بمضاعفة عقوبات اللاعبين فى الأهلى

أوكرانيا وتايوان وغزة.. معارك أمريكا الفاشلة فى عهد بايدن تهز عرش الهيمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى