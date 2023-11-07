"الأونروا" تُحذّر: توقف وصول المساعدات إلى غزة خلال 3 أيام

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، بسبب القصف المستمر والعنيف على مختلف القطاع، والذي لا تسلم منه حتى المدارس التابعة للأمم المتحدة ولا المستشفيات ولا المساجد ولا الكنائس.

وأضاف "حسنة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الإنسانية في تزايد وتفاقم مستمر بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع ينتظرون بالساعات الطويلة وفي طوابير تصل لكيلومترات أحيانًا ليحصلوا على الخبز، بالإضافة إلى عدم توفر المياه، ما يدفع السكان لاستخدام مياه الآبار الملوثة، وغير الصالحة للشرب.

القضية الأخطر والأكبر هي الوقود

وأضاف أن غزة تحتوي على 3 محطات رئيسية للصرف الصحي، بجانب 50 محطة فرعية، وبدأت تتوقف، ما أدى إلى غمر مياه الصرف الصحي شوارع القطاع، منوهًا بأن القضية الأخطر والأكبر هي الوقود، خاصة أن "الأونروا" هى التي تمتلك الوقود في غزة وتزود كل القطاعات.

"الأونروا" تقلص استهلاك الوقود

ولفت إلى أن الوقود لدى "الأونروا" أوشك على النفاد، لذا شرعت المنظمة في تقليص استهلاك الوقود إلى أقل ما يمكن، ولكن ستنقطع تمامًا خلال يومين أو 3 أيام لتتوقف عمليات "الأونروا" وتشغيل السيارات وشاحناتها حتى التي تذهب إلى المعبر لجلب المساعدات، منوهًا بأن المخابز تتوقف والمشافي ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي تتوقف؛ لأن الأونروا هي التي تزود القطاع والمؤسسات بالوقود.