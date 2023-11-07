قتلة على قائمة عشماوي.. جرائم هزت الرأي العام وأصحابها في انتظار حبل المشنقة

على مدار الشهور الماضية شهدت عدة محافظات عدة جرائم أثارت الرأى العام بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعد التنديد بتوقيع أقصي العقوبة على مرتكبيها هما الآن فى انتظار حبل المشنقة

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تلك الجرائم التى ينتظر أصحابها حبل المشنقة:

من الحبس للإعدام.. الحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل بالإعدام

حالة من الحزن الشديد اجتاحت كل منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهور تفاصيل مقتل طبيب العظام المعروف أسامة صبور والمعروف إعلاميا ب" طبيب الساحل" على يد زميله وشركاؤه بهدف سرقته و أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، أمس، الاثنين الستار عن قضية محاكمة المتهمين الثلاثة بقضية قتل "طبيب الساحل" بعد إحالتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وذلك بعد مرور 6 أشهر منذ مقتل د.أسامة صبور المعروف إعلاميًا بطبيب الساحل على يد زميله المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة، محبوس طبيب بمعهد ناصر والمتهم الثاني أحمد.ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة (محامية).

ففي 18 يونيو 2023، أمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر وذلك بعد ما أخطرت النيابة فى اليوم الرابع من ذات الشهر باختفائه، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

واستخدمت الأجهزة الأمنية التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم أحمد شحتة طبيب عظام بذات المستشفى، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم.

تبين لرجال الأمن وجود آثار ترميمات بالعيادة وحفر حديث وأجوله تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان طبيب الساحل مدفون بها فأخطرت النيابة العامة.

ومن الحب ما قتل …الإعدام لقاتل صديقته بالشرقية

تخيلت الفتاة العشرينية بأنها وجدت فارس أحلامها والذى ينقلها من العمل وارهاقه لعش الزوجية لكن أحلامها راحت هباء وبمجرد إلحاحها عليه بالزواج بعد ارتباطها به بعلاقة آثمة قام بقتلها بكل وحشية ليتم القبض عليه ويصدر ضده قرارا بإحالته للمفتى.

وتعود تفاصيل القضية عندما ارتبطت المجنى عليها بالمتهم عاطفيا أثناء عملهما بنفس المصنع بمنطقة العاشر من رمضان لكنه بدأ الشاب يتهرب من الفتاة لتلح عليه بإتمام الزواج وإلا ستخبر أهلها، ليقرر المتهم فى لحظة تهور التخلص منها ونفذ جريمته بعدما قام بإستدراجها وتعدى عليها بسلاح أبيض، ولم يكتفى بهذه الجريمة بل قام بسرقة مصوغاتها الذهبية، وقرر التخلص من أثار جريمته بوضع جثتها داخل "جوال"، وأقنع أحد أصدقائه يساعده فى التخلص من جوال قمامة فوافق الأخير دون أن يعلم بالجريمة.

قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وبعد نظر القضية قررت الجنايات إحالته للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

الإعدام لعامل بمحل نظارات قتل عمته وزوجها لسرقتهما في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من القلق والحزن بعدما قام " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بقتل عمته وزوجها بكل وحشيه بهدف سرقتهم وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5430 لسنة 2023 جنايات محرم بك، بالعثور على جثتى لسيدة وزوجها، داخل الشقة محل سكنهم.

كانت التحقيقات أكدت أنه بالعثور على جثة كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوجها، داخل شقتهم، تبين قيام المتهم "م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة، بأن توجه لمسكنها حال كونه نجل شقيق المجنى عليها الاولى، التى سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجه المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله على مبلغ مالى مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها إلى باب الشقة تحصل المتهم على عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجنى عليه الثانى زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بإلقائه على السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه على عنقة وخنق إياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف على عنق المجنى عليها الأولى عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل على مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا؛وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.

حكم نهائي بالإعدام شنقا لقاتل طالبة من دولة عربية بكلية طب قصر العيني

قضت محكمة النقض إعدام المتهم بقتل طالبة يمنية بمنطقة المنيل بالقاهرة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو عام 2016 في أواخر شهر رمضان قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائن في منطقة (المنيل - القاهرة) وقام بإحراق جثمانها لمحو آثار الجريمة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.



وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.



كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.