الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا للمتهمين فى قتل "طبيب الساحل".. والمشدد 15 سنة للمحامية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بالإعدام شنقًا لمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، كما قضت بمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 سنة.


وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله أحمد، وعضوية المستشارين علاء رءوف، وهشام ممدوح عبدالظاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابه للمتهمين تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

محكمة جنايات القاهرة الإعدام شنق ا السجن المشدد طبيب الساحل

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