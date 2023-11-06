الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل...الحكم على المتهمين فى قضية طبيب الساحل

طبيب الساحل
طبيب الساحل

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حكمها على المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة بقتل "طبيب الساحل"، وذلك بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل طبيب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقته ودفنه فى عيادة خاصة بمنطقة الساحل.

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وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

النيابة العامة

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة

النيابة العامة الساحل التقنيات الحديثة طبيب الساحل جنايات القاهرة العباسية

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