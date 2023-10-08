الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل "طبيب الساحل" للمفتى.. و6 نوفمبر النطق بالحكم

طبيب الساحل
طبيب الساحل

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم على المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية طبيب الساحل بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامهم من عدمه.

وتستمع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، لمرافعة دفاع المتهمين، بالتخلص من الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميًا بـ طبيب الساحل.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل

وكانت قد أمرت النيابة العامة في 3 أغسطس بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

نتائج تحقيقات النيابة

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم، وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها.

واتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.

جلسة الحكم على طبيب الساحل قتل طبيب الساحل بمحكمة جنايات القاهرة

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