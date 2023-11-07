نقيب المعلمين والزراعيين: مشروعات زراعية طموحة لزراعة 350 ألف فدان بوسط سيناء

عقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وخلف زناتي نقيب المعلمين، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين بمدينة العريش، بحضور قيادات العمل النقابي في نقابتي المعلمين والزراعيين لاستعراض خطط النقابتين في التنمية الزراعية في سيناء والاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في المشاركة بأكبر مشروع لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء اعتمادًا علي مياه الصرف الزراعي المعالجة من محطة المحسمة، وذلك علي مراحل واستعادة دور سيناء في مشروعات عملاقة في القطاع الزراعي.

وقال محافظ شمال سيناء في كلمته خلال اللقاء إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية شاملة كاملة المرافق من الآبار الجوفية والمنازل وشبكات الكهرباء والري والتعليم والصحي علي أن يتم تخصيص 5 أفدنة لكل منتفع شاملة المنزل والخدمات الأخري بتسهيلات كبيرة في السداد لمدة طويلة تصل لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلي أن المشروعات التنموية في سيناء تستهدف تسكين 3 ملايين مواطن مصري من الدلتا ووادي النيل لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

وأشاد "شوشة" بدور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في إقامة التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات الزراعية في مناطق الاستصلاح في شمال سيناء لرفع الوعي لدي المنتفعين بالأراضي الجديدة بالتطبيقات العلمية في زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية التي تناسب التربة في سيناء ضمن خطة رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية في المحافظة.

إطلاق المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية

وأشار محافظ شمال سيناء إلي أن هذه المشروعات التنموية لا تشمل القطاع الزراعي فقط، ولكنها تمتد لتنفيذ مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي والاستفادة من الميزة النسبية لشمال سيناء في تصنيع زيت الزيتون، مشيرإ إلي أن زيت زيتون سيناء هو الأعلي جودة في العالم، نظرًا لانخفاض معدلات الحموضة في زيت الزيتون السيناوي، وكان التجار الإسبان يقبلون علي شرائه وخلطه مع زيت الزيتون.

ومن جانبه أكد خلف زناتي نقيب المعلمين استعداد النقابة بالتعاون مع نقابة الزراعيين كبيت خبرة في القطاع الزراعي للمشاركة في المشروعات التنموية الزراعية في شمال سيناء ضمن خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية في سيناء من خلال تخصيص مساحات من الأراضي لصالح النقابتين بالضوابط المعتمدة من الدولة، بما يمكن من الاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في برامج الاستصلاح والاستزراع.

ومن جانبه أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بالمشروعات التنموية في شمال سيناء، وخصوصًا قي قطاع الزراعة، ومنها مشروع استصلاح 400 ألف فدان في منطقة بئر العبد وبالوظة، بالإضافة إلي قيام الدولة بتسليم عقود المؤمنة للمنتفعين في هذه المناطق علي امتداد ترعة السلام بسيناء.

كما أشاد نقيب الزراعيين بالمشروع القومي الجديد لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط وشمال سيناء علي مياه الصرف الزراعي المعالجة الناتجة من محطة بحر البقر بكل إنتاجية تصل إلي 5.6 مليون متر مكعب يوميًا وأيضًا مشروعات التجمعات التنموية الزراعية مطالبا الحكومة بالتوسع في هذه التجمعات لزيادة معدلات السكان في سيناء وزيادة المساحات الزراعية المستصلحة في سيناء واختيار التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة.

ولفت نقيب الزراعيين إلي قيام النقابة بتنفيذ قوافل زراعية في مختلف ربوع سيناء تستهدف توعية صغار المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة وسد العجز في الجهاز الإداري للإرشاد الزراعي من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين المتقاعدين وبالمجان، وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للنقابة وتدريب وتأهيل المنتفعين من غير الزراعيين علي العمليات الزراعية والخدمات الزراعية.

وأوضح "خليفة" أنه ستتم الاستفادة من التجارب الناجحة لنقابتي الزراعيين والمعلمين في محافظ الوادي الجديد في استصلاح الأراضي بسيناء بنا يعود بالنفع علي أعضاء النقابتين وخدمة المشروعات التنموية الزراعية، مشددًا علي أن خطة الدولة للتنمية الزراعية في سيناء تاتي ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التشابك بين التنمية في الوادي والدلتا وسيناء والوادي الجديد بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونبه نقيبا الزراعيين والمعلمين والقيادات النقابية خلال زيارتهم إلي مدينة العريش اليوم بأنهم جميعًا يقفون خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم مؤسسات الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.