الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كانت بتنشر الغسيل".. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثانى فى الهرم

جريدة الدستور

أصيبت طالبة في العقد الثاني من عمرها إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها بعد اختلال توازنها بدائرة قسم شرطة الهرم الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

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على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على طالبة في العقد الثاني مصابه بكسور إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل جري نقلها إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصابة طالبة الطابق الثانى الهرم قسم شرطة الهرم مديرية أمن الجيزة النجدة

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