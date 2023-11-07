الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن صدمه أتوبيس أثناء عبوره الطريق فى بولاق الدكرور

جثة
جثة

لقي مسن في العقد السابع مصرعه إثر اصطدام أتوبيس بجسده أثناء محاولته عبور الطريق بشارع العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع العشرين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن في العقد السابع عبور الطريق صدمه أتوبيس مما تسبب في مصرعه. جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع مسن بولاق الدكرور أتوبيس شارع العشرين قسم شرطة بولاق الدكرور

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