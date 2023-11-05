إحالة 3 خطفوا ميكانيكي في بولاق الدكرور للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكى، وطلب فدية للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التقارير النهائية فى القضية، وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد تعرض ميكانيكى للخطف فى بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه، بالفحص تبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجنى عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير الضحية.

بمواجهة المتهمون أمام جهات التحقيق اعترفوا أنهم احتجزوا المجنى عليه، لاعتقادهم تورطه فى سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.