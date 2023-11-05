الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير عامل وطفل بعد احتجازهما داخل شقة ببولاق الدكرور

اختطاف
اختطاف

نجحت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الجيزة في ضبط شخصين احتجزا أحد الأشخاص وطفلًا والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما  ببولاق الدكرور.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصَين باحتجاز أحد الأشخاص وطفل عمره 10 سنوات  داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدي عليهما بالضرب.

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وبالانتقال والفحص، تبيَّن صحة الواقعة وأن المجني عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء ارتكاب الواقعة (نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قاما بالتعدي على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما إثر عملهما برفقتهما في مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما إكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما بإحتجاز المجني عليهما والتعدى عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمين اعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور احتجاز الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور

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