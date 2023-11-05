الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شوه وجه زميله.. النيابة تحقق في مشاجرة بين عاملين في أحد المطاعم بالعجوزة

مشاجرة
مشاجرة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تشوه وجه شاب ألقى عليه زميله الزيت المغلي داخل مطعم بمنطقة العجوزة بعد مشاجرة بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشاجرة بين عاملين في أحد المطاعم في منطقة العجوزة وقيام أحدهما بسكب زيت طعام مغلي على وجه الآخر وأفاد التقرير الطبي بوجود حروق من الدرجة الأولى بالوجه والكتف.

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وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بأحد المطاعم بمنطقة العجوزة بالجيزة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاملين بأحد المطاعم وسكب أحدهما علي الآخر زيت طعام مغلي، مما أسفر عنه إصابته بحروق من الدرجة الأولى وبعض جسده، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر تفريغ كاميرات المراقبة وأخذ شهادة الشهود عن كشف ملابسات الواقعة وأدلى الشهود تفاصيل الحادث قائلين ان المتهم بسكب الزيت على زميله بالعمل، لحدوث مشادة كلامية بينهما وقام المجني عليه بضرب زميله ما دفع المتهم لحمل الزيت المغلي وإلقائه على وجه الشاب الآخر الذي صرخ من الآلام التي لحقت به وأسرع باقي المتواجدين في المطعم بنقله الى المستشفى. 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال المتهم حول دوافع ارتكابه الجريمة. 

خناقة انتهت بكارثة الزيت المغلي شوه وجه زميله النيابة العامة العجوزة تشوه وجه شاب

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