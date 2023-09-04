شوه جسديهما.. حبس المتهم بإلقاء ماء نار على رجل وطفل فى أوسيم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإلقاء ماء نار على رجل وابنه في أوسيم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات عائلية، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

إصابات بتشوه وحروق

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الضحية، الذي كشف تفاصيل الجريمة، فقال إن خلافًا بينه وبين أحد أقاربه، دفع الأخير لاتخاذ قرار بالانتقام منه، فألقى عليه وعلى طفله الصغير ماء نار، مما أسفر عن إصابتهما بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسدهما.

وأضاف أنه وطفله تعرضا للتشوه، خاصة بالوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني، حيث يتلقيان العلاج، خاصة أن ابنه الصغير تسبب ماء النار في إصابته بحروق بأنحاء جسده دون ذنب ارتكبه.

ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة شاب وابنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، أن عاملًا وابنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء أحد أقاربهما ماء النار عليهما، بسبب خلافات عائلية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ضبط عاطل قتل زوج شقيقته لخلافات بينهما

وشهدت مدينة أوسيم جريمة بشعة منذ عدة أيام، حيث أقدم عاطل على قتل زوج شقيقته بعدة طعنات متفرقة بسبب خلافات بينهما.

وحصل "الدستور" على صور المجني عليه، ويُدعى "عصام " يعمل بائع فاكهة، والذي قتل على يد زوج شقيقته بعدة طعنات في الصدر بمنطقة أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهما.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، على يد زوج شقيقته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن عاملًا قتل بائع فاكهة طعنًا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وكلفت بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.