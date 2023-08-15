بسبب خلافات مالية.. عاطل ينهى حياة عامل فى بولاق الدكرور

أنهى عاطل حياة عامل، بعد أن سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من مستشفى قصر العيني بوصول عامل 25 سنة جثة هامدة، إثر طعنة نافذة بالصدر، وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد أيمن السكوري معاون أول القسم إلى مكان الواقعة.

بالانتقال جرى التقابل مع والدته ربة منزل 60 سنة، التي أفادت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وعاطل شهرته «بطيخة» 30 سنة، أثناء تواجدهما في الشارع، تطورت إلى مشاجرة، طعنه إثرها المتهم طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال بسبب خلافات مالية بينهما، وفر هاربا.

ألقي القبض عليه بعد 4 ساعات من هروبه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.