طعنات في الصدر.. ننشر صور بائع أوسيم المقتول على يد شقيق زوجته

شهدت منطقة أوسيم حادث مأساوي صعب حيث أقدم عاطل على قتل زوج شقيقته بعدة طعنات متفرقة بسبب خلافات بينهما.

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "عصام " يعمل بائع فاكهة، والذي قتل على يد شقيق زوجته بعدة طعنات في الصدر بمنطقة أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، على يد شقيق زوجته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن عاملا قتل بائعا فاكهة طعنًا بسلاح أبيض “سكين” نتيجة خلاف بينهما.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

جريمة العشاء

وشهدت مدينة أوسيم أيضا جريمة أخرى عندما أنهى سائق حياة زوجته أثر خلافات زوجية بينهما، حيث أقدم على خنقها بواسطة فوطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان ربة منزل بالغة من العمر 38 عاما، ترتدي كامل ملابسها وبجوارها فوطة.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الذي أشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها - سائق بالغ من العمر 40 عامًا، قام بإنهاء حياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث شمال الجيزة، نشوب مشاجرة بين الزوج المتهم وزوجته المجني عليها بسبب خلافات على تحضير وجبة العشاء حيث رفضت الزوجة تحضيرها فقام الزوج بخنقها مستخدما فوطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بجريمته تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.