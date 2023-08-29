ضبط قاتل بائع فى أوسيم.. وسقوط تاجر مخدرات فى بولاق

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بـ قتل بائع بسبب خلافات بينهما في منطقة أوسيم.

وتبين من التحريات أن المتهم أنهى عامل حياة البائع نتيجة خلافات بينهما، حيث وجه له طعنات نافذة بسكين أنهى حياته في الحال.

كان ورد قد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عامل قتل بائع طعنا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

القبض على المتهم بترويج المخدرات ببولاق

في سياق آخر، تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على المتهم بترويج المواد المخدرة على المتعاطين في منطقة بولاق الدكرور.

كانت قد وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتفيد بتورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عدد من المتعاطين، في بولاق الدكرور.

تم تتبع المتهم حتى تم ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، اعترف المتهم بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات وإرسالها للمعمل الكمياوي لفحصها، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامه بسرقة زيت وأرز فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية.

وأمرت النيابة بتكليف رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة 210 كراتين زيت طعام، هاتفي محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة.

كما تبين سرقة 8 أطنان أرز من مالك مضرب أرز وسائق طرفه، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت، سيارة ميكروباص.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

حيث يقوم اثنان منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.