الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على العشاء.. حبس عامل شوه جسد زوجته بمصر القديمة

حبس عامل
حبس عامل

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران في زوجته بسبب خلاف على طعام العشاء، وعرض المتهم على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

حبس عامل شوه جسد زوجته بـ«جاز» بمصر القديمة

واعترف المتهم بأنه على خلافات مع زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.
وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه مما أسفر على عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ اولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.
وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن السيدة في العناية المركزة في حالة حرجة كما أن بها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.
تم تتبعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث والتحقيق فيه والاستعلام عن صحة المصابة.

مصر القديمة جاز شوه جسد زوجته الطب الشرعي تحليل مخدرات

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