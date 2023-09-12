الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بمصر القديمة

عامل النيران في زوجته
عامل النيران في زوجته

«قومي حضري الأكل».. كلمات بسيطة تفوه بها عامل طالبًا من زوجته إعداد الطعام بعد ما عاد من عمله في وقت متأخر ولكن بسبب إيقاظها من نومها كان بداية لمشاجرة انتهت بجريمة في منطقة مصر القديمة .. فما القصة؟.

بداية الحادث

التفاصيل الكاملة بدأت عندما وصلت سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم إلى مستشفى قصر العيني، وفي حالة حرجة وتم إجراء عدة تدخلات طبية لإسعافها وكان برفقتها أولادها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة بسبب خلافات زوجية امتدت إلى تعديه عليها بالضرب وإشعال النيران فيها وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

اعترافات المتهم

وأمام نيابة مصر القديمة الجزئية، قرر المتهم أنه متزوج منذ ما يقرب من 17 سنة من زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء ولكن منذ ذلك الحين وهو على خلافات مع زوجته وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه مما أسفر على عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ اولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.

 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.
وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن السيدة في العناية المركزة في حالة حرجة كما أن بها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

تم تتبعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق.

بداية الحادث قومي حضري الأكل نيابة مصر القديمة بلاغ قسم شرطة مصر القديمة العناية المركزة خلافات زوجية أخبار الحوادث

مواد متعلقة

"شوه وشها".. عامل يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بمصر القديمة

إخلاء سبيل مالك محل بويات فى تفحم شخصين بعقار مصر القديمة المحترق

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

وزير الصحة الليبى: 2000 قتيل سقطوا فى درنة بسبب إعصار دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية