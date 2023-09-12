تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بمصر القديمة

«قومي حضري الأكل».. كلمات بسيطة تفوه بها عامل طالبًا من زوجته إعداد الطعام بعد ما عاد من عمله في وقت متأخر ولكن بسبب إيقاظها من نومها كان بداية لمشاجرة انتهت بجريمة في منطقة مصر القديمة .. فما القصة؟.

بداية الحادث

التفاصيل الكاملة بدأت عندما وصلت سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم إلى مستشفى قصر العيني، وفي حالة حرجة وتم إجراء عدة تدخلات طبية لإسعافها وكان برفقتها أولادها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة بسبب خلافات زوجية امتدت إلى تعديه عليها بالضرب وإشعال النيران فيها وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

اعترافات المتهم

وأمام نيابة مصر القديمة الجزئية، قرر المتهم أنه متزوج منذ ما يقرب من 17 سنة من زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء ولكن منذ ذلك الحين وهو على خلافات مع زوجته وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه مما أسفر على عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ اولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن السيدة في العناية المركزة في حالة حرجة كما أن بها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

تم تتبعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق.