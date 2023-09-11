الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شوه وشها".. عامل يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بمصر القديمة

عامل يشعل النيران
عامل يشعل النيران في زوجته

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن السيدة في العناية المركزة في حالة حرجة كما أن بها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

تم تتبعه ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة أشعل النيران عامل القبض مصر القديمة منطقة الزهراء

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