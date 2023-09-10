12 مصابًا في حادثيِّ سير بالقاهرة الجديدة وأسيوط

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر السويس الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص و جري نقل 3 من المصابين إلي مستشفي بدر لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 7 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط

كما أُصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي شهد وقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.