ضبط عاطل سرق هواتف محمولة من المواطنين فى السلام

ضبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية عاطلا متورطا في سرقة هواتف محمولة من المواطنين في منطقة السلام.

القبض على عاطل يسرق الهواتف المحمولة من المواطنين فى السلام

تبيّن ضبط هاتفي محمول مجهولى المصدر، حال قيام شخصين بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية. وبمواجهتهما، اعترف أحدهما بسرقته بأسلوب المغافلة.

وتم ضبط عاطل لديه معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لارتكابه واقعة سرقة سيارة بعد ركنها في دائرة القسم المذكور بالقرب من منزله، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام طريقة "توصيل الأسلاك"، وأضاف أنه باع السيارة لأشخاص سيئي النية، وتم ضبطهما والسيارة بحوزتهما. واعترف الاثنان بعلمهما بأن السيارة التي يتم الحديث عنها هي من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

وأصيبت ربة منزل واثنان من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعاما فاسدا داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوصول سيدة واثنين من أطفالها، صحبة أهليتهم، إلى عيادات التأمين الصحي بمركز ناصر، مصابين بحالة إعياء شديد عبارة عن قيء ومغص وادعاء تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم.

على الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من "صباح.م.ت"، 37 عامًا، وطفليها "رمضان.ج" 7 أعوام، و"نادية.ج" 10 أعوام، مصابين بادعاء تسمم غذائي.

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة للتحقيق.