شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجرة بالإكراه بمدينة الشروق، وقد أمر اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بلاغ لقسم الشروق

تبلغ للمقدم أحمد عويس رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بالسيارة بمنطقة المنيب بالجيزة، استوقفه 3 أشخاص بقصد توصيلهم لإحدى المناطق، وحال سيره بدائرة القسم قام أحدهم بإلقاء مسحوق شطة على وجهة وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وإلقائه خارج السيارة، والاستيلاء عليها وبداخلها (مبلغ مالي- بطاقة الرقم القومي الخاصة به ورخصتي القيادة والتسيير) ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

تحريات مباحث الشروق

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد عمرو أشرف والرائد محمد عاشور معاوني المباحث لكشف لغز الواقعة، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة بني سويف)

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (السيارة "محل البلاغ"- فرد خرطوش وطلقتان –كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض "كتر") وبمواجهتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.