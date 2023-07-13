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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو "كوكتيل مخدرات" بالشروق وبدر والسلام

جريدة الدستور

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة، بحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين بمناطق الشروق وبدر والسلام.

 وتعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - هاتف محمول)، كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام –مبلغ مالى –هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة). 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة مناطق الشروق وبدر قسم شرطة الشروق

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