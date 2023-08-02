إحالة عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية فى القاهرة إلى الجنايات

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على مسجل خطر، لتورطه في سرقة محتويات الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة.

البداية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد سرقة محتويات شقة سكنية فى ظل غياب الأسرة وذهابها لقضاء الأجازة الصيفية فى الإسكندرية، وتبين أنه بمجرد عودة أفراد الأسرة تبين سرقة المنزل، وتم إثبات المحتويات المسروقة وكانت مفروشات وأبرزها أنبوبة الغاز، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين تردد المتهم مسجل خطر سرقات من فئة "أ"، وتم ضبطه واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.