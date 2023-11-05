الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المعدات والأدوات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

المتهمين
المتهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وكشفت التحقيقات الأولية بقيام 3 متهمين بسرقة معدات وادوات من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، أمكن ضبطه وبحوزته كمية من المعدات والأدوات من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جنح القاهرة الجديدة التجمع الاول المتهمين التحقيقات الأولية الإجراءات القانونية

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