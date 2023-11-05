تجديد حبس المتهمين بسرقة المعدات والأدوات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بقيام 3 متهمين بسرقة معدات وادوات من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، أمكن ضبطه وبحوزته كمية من المعدات والأدوات من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.