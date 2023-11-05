الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عاطلين لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمرج

حبس
حبس

جدد قاضى بمحكمة جنح المرج اليوم حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم  بالاتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال  التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

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وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط 2 منهم حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر "الآيس" وزنت 7 كيلو جرامات، كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4٫100٫000 أربعة مليون ومائة ألف جنيه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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