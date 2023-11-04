استمرار حبس عصابة سرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالشروق

أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم، قرارا باستمرار حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وسرقوا طن ونصف من الحديد، من أحد المواقع الإنشائية في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة في الواقعة كشفت عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، وتمكنوا من الاستيلاء على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وأدلى المتهمين في اعترافاتهما، إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، وأضافا أنهما اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وكشفا عن أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

كما أقر مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.