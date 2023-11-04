السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عصابة سرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالشروق

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم، قرارا باستمرار حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وسرقوا طن ونصف من الحديد، من أحد المواقع الإنشائية في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة في الواقعة كشفت عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، وتمكنوا من الاستيلاء على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

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حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

وأدلى المتهمين في اعترافاتهما، إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، وأضافا أنهما اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وكشفا عن أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

كما أقر مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

قاضي المعارضات 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا طن ونصف من الحديد مدينة الشروق تحقيقات النيابة

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