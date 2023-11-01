تجديد حبس موظف لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها بمنطقة الدقي.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بالفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.