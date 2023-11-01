الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته على مخدر الآيس وسلاح ناري في كرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه وبحوزته كيلو آيس وسلاح ناري في كرداسة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر  الآيس وسلاح ناري، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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