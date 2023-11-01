سنة حبس و500 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة الحفر بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيدة بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "علي. م"، عامل وآخر سبق الحكم عليه أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

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وشهد أنه على إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبإجراء تحرياته حول المعلومات أشارت إلى صحتها فانتقل إلى حيث تواجد العقار فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر وتمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما لديه من معلومات أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.

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وتشهد أنه بمعاينة المكان محل الواقعة تبين وجود أعمال حفر كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر وكذا الرديم الناتج عن الحفر، كما تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.