الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سنة حبس و500 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة الحفر بالبساتين

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيدة بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "علي. م"، عامل وآخر سبق الحكم عليه أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

الشاهد الأول معاون مباحث قسم شرطة البساتين

وشهد أنه على إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبإجراء تحرياته حول المعلومات أشارت إلى صحتها فانتقل إلى حيث تواجد العقار فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر وتمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما لديه من معلومات أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.

الشاهدة الثانية "فاطمة. ح" كبيرة مفتشى آثار بالمجلس الأعلى  للآثار 

وتشهد أنه بمعاينة المكان محل الواقعة تبين وجود أعمال حفر كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر وكذا الرديم الناتج عن الحفر، كما تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.

جنايات القاهرة التجمع الخامس مبلغ 500 ألف جنيه المستشار طارق أبو عيده أعمال حفر

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