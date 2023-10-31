الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

28 نوفمبر.. الحكم على متهم فى خلية السويس الإرهابية

متهم
متهم

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الحكم في إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكما غيابيا بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 28 نوفمبر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى في وقت سابق بإعدام المتهم مع آخرين غيابيا فى قضية خلية السويس الإرهابية، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

ارهاب محاكمة خلية السويس الإرهابية القضية قضية خلية السويس الإرهابية

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