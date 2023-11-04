استمرار حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر فى مدينة بدر

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق وبدر، قرارًا يقضي باستمرار حبس عنصر إجرامي لحيازته أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص داخل سيارة غير مرخصة في 15 يومًا على ذمة الاتهامات والتحقيقات.

وكشف المتهم الذي تم ضبطه في مدينة بدر أمام جهات التحقيق، عن أنه قد حاز الأسلحة والذخائر، بقصد التشاجر داخل السيارة غير المرخصة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قد عثر بحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".