الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى فى النزهة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

البداية كانت بضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات التحريات قيام محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وضبط حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.

حبس تشكيل عصابي الاتجار النقد الأجنبي السوق المصرفية النزهة

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