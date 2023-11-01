حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بالمرج

أمرت جهات التحقيق فى المرج بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من المخدرات بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت برصد نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أثنين منهم حال تواجدهما بمنطقة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر "الآيس" وزنت 7 كجم – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،100،000 أربعة مليون ومائة ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.