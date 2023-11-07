الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد ندوات لـ115 شابا وفتاة بمراكز شباب المنيا خلال أكتوبر

أنشطة رياضية وثقافية
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الذى وجه بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر أكتوبر الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية، مشيرًا إلى أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت ندوات متنوعة لعدد 115 شابا وفتاة حيث جاءت موضوعاتها حول (المشكلة السكانية ـ دورة في الصناعات الصغيرة ـ الصعوبات التى تواجه الأمن القومى)، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية عن انتصارات اكتوبر وندوة توعية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء من الناحية الدينية.
 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا أنه في إطار تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية وتمكين الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني عدد من الندوات جاءت موضوعاتها ما بين (انتصارات أكتوبر ـ التنمية البشرية)، فيما شاركت إدارة تنمية النشء بالمؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار " بناء جيل"، والبرنامج القيادى لتمكين وزيادة الوعى للفتيات "ريحانة"، ومعسكرات اليوم الواحد تحت شعار "ابناءنا مستقبلنا" وذلك ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية.
 

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة – تنس الطاولة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت مراكز تدريب عن (التوحد، الأيتام، الفتيات)، بالإضافة إلى تنظيم قوافل رياضية بقرية القشيرى بمركز أبوقرقاص وذلك في إطار تنمية مهارات النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجًا.

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا
397332281_630815609260255_6270019106365591614_n
397332281_630815609260255_6270019106365591614_n
398766838_632800945728388_8813878098614898829_n
398766838_632800945728388_8813878098614898829_n
399134842_634353145573168_9123628996650565378_n
399134842_634353145573168_9123628996650565378_n
399607328_634353615573121_6465462249040142379_n
399607328_634353615573121_6465462249040142379_n
المنيا ندوات ثقافية وقوافل رياضية مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنيا لـ"الدستور": المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال مصابى غزة

تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال المياه والكهرباء والصرف الصحي بمراكز المنيا

محافظ المنيا يتابع سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببني مزار

تسليم 304 رؤوس ماشية ضمن برنامج "فرصة" بمركزي المنيا وسمالوط

2425 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

صحة المنيا: المرور على 1320 منشأة غذائية وتحرير 386 مخالفة خلال حملات تفتيشية

إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

سقوط عنصر إجرامي بحشيش بـ1.7 مليون جنيه بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى