عقد ندوات لـ115 شابا وفتاة بمراكز شباب المنيا خلال أكتوبر

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الذى وجه بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر أكتوبر الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية، مشيرًا إلى أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت ندوات متنوعة لعدد 115 شابا وفتاة حيث جاءت موضوعاتها حول (المشكلة السكانية ـ دورة في الصناعات الصغيرة ـ الصعوبات التى تواجه الأمن القومى)، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية عن انتصارات اكتوبر وندوة توعية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء من الناحية الدينية.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا أنه في إطار تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية وتمكين الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني عدد من الندوات جاءت موضوعاتها ما بين (انتصارات أكتوبر ـ التنمية البشرية)، فيما شاركت إدارة تنمية النشء بالمؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار " بناء جيل"، والبرنامج القيادى لتمكين وزيادة الوعى للفتيات "ريحانة"، ومعسكرات اليوم الواحد تحت شعار "ابناءنا مستقبلنا" وذلك ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية.



وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة – تنس الطاولة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت مراكز تدريب عن (التوحد، الأيتام، الفتيات)، بالإضافة إلى تنظيم قوافل رياضية بقرية القشيرى بمركز أبوقرقاص وذلك في إطار تنمية مهارات النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجًا.

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

أنشطة رياضية وثقافية بمراكز الشباب بالمنيا

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