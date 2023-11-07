طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية.. مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة.. غدًا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية"، والتي ينظمها المجلس ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي.

تبدأ المائدة في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 8 نوفمبر 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الدكتور سيد رشاد، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

ويشارك بها عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم: الباحث إسماعيل أسف دانكوما (أفريقيا الوسطى)، مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى".

والباحث أبوبكر عبد القادر كونتا (مالي)، باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي.

حسن سويد (تنزانيا)، الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية.

الباحث صالح إسحاق عيسى (تشاد)، باحث في الدراسات الأفريقية.