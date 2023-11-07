الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية.. مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة.. غدًا

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية"، والتي ينظمها المجلس ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي. 

تبدأ المائدة في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 8 نوفمبر 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الدكتور سيد رشاد، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

ويشارك بها عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم: الباحث إسماعيل أسف دانكوما (أفريقيا الوسطى)، مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى".

والباحث أبوبكر عبد القادر كونتا (مالي)، باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي.
حسن سويد (تنزانيا)، الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية.
الباحث صالح إسحاق عيسى (تشاد)، باحث في الدراسات الأفريقية.

طه حسين وتأثيره علي الثقافات الأفريقية المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة المصرية عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي قاعة المجلس الأعلى للثقافة

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يترأس المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

"وقف حالي وخطف زبايني".. خلاف الرزق ينتهي بقتيل في شوارع دار السلام

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى