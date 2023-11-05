عاصم الدسوقي: حرب الاستنزاف الوحيدة التى لم تكسبها إسرائيل

قال د.عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إنه بحسب عدد من المذكرات لمسؤولين إسرائيليين ورد أن حرب الاستنزاف هى الوحيدة التى لم تكسبها إسرائيل.

أضاف الدسوقي، ضمن فعاليات المائدة مستديرة لمناقشة موسوعة مصر والقضية الفلسطينية (المجلد السادس) بالمجلس الأعلى للثقافة أن إسرائيل ستفعل مع “انطوني جوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة قريبًا مثلما فعلت مع د.بطرس غالي عقب حرب أكتوبر وأنه سيتم الاستغناء عنه لما يعلنه من حقائق فى الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة وهو ما يزعج الغرب.

يشارك في الندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ود.جمال شقرة ود.زكي البحيرى، وشعبان يوسف، ويدير المائدة الدكتور خلف الميرى؛ تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس؛ فإن المجلد السادس من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" هو استكمال للمجلدات السابقة من تلك الموسوعة التي يقوم بإعدادها مجموعة من أبرز مؤرخي مصر ويصدرها المجلس الأعلى للثقافة، لتوثيق تاريخ الحروب المصرية الإسرائيلية وإبراز صلتها بالقضية الفلسطينية والتضحيات التي تحملها شعب مصر دفاعًا في هذه القضية.

ويشمل هذا المجلد أربعة محاور مهمة قبل الحرب، المحور الأول يتناول الموقف الداخلي في مصر قبل الحرب، ويتناول المحور الثاني الموقف العسكري قبل الحرب، ويتناول المحور الثالث العامل العربي والإفريقي والإسلامي والقضية الفلسطينية، وأخيرًا يتناول المحور الرابع الموقف الدولي للقضية.

ويتبين من أبحاث المجلد ومن متابعة ما حدث في سنوات ما بعد الحرب أن إسرائيل– ورغم هزيمة مصر العسكرية عام 1967 لن تستطيع فرض إرادتها على مصر، ولم تحقق أهدافها السياسية، فقد صمم الشعب المصري على المقاومة حتى تحرير الأرض، وتمسك الشعب بقائده رغم الهزيمة؛ لقناعة مصر بأن الجيش المصري لم يحارب، وأنه قادر على الانتصار إذا توافرت له ظروف طبيعية للقتال، وقيادة عسكرية على مستوى المسئولية، وهو ما تحقق في حرب الاستنزاف وحرب 1973م.

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