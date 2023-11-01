الشيخان".. كتاب يرصد أعمال الشيخين السياسية والإدارية لأبى بكر وعمر بن الخطاب

خصصت المؤسسات الثقافية عام 2023 بعام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وذلك لمرور الذكرى الخمسين على رحيله، وتكريمًا له، يعيد “ الدستور” قراءة في كتبه التي تركت أثرًا كبيرًا لدى القراء، فكان لعميد الأدب دور كبير في نهضة الأدب العربي، ومن بين الكتب التي نقدم فيها قراءة كتاب “ الشيخان”.

يعد كتاب "الشيخان" للدكتور طه حسين من أهم أعماله التاريخية، وقد صدر عام 1926، يتناول الكتاب فترة خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ويقدم صورة شاملة عن هذه الفترة من تاريخ الإسلام، وقد حظي باهتمام كبير من قبل النقاد والقراء.



يتناول الكتاب سيرة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، ويعتبر من أهم الكتب التي تناولت سيرة الخلفاء الراشدين، يتناول كتاب "الشيخان" سيرة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، ويقسم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: يتناول سيرة سيدنا أبي بكر الصديق، ويتناول الكتاب في هذا القسم حياة سيدنا أبي بكر قبل الإسلام، وهجرته إلى المدينة المنورة، وخلافته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: يتناول سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، ويتناول الكتاب في هذا القسم حياة سيدنا عمر بن الخطاب قبل الإسلام، وإسلامه، ودوره في الدعوة الإسلامية، وخلافته بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق.



يعد كتاب "الشيخان" من أهم الأعمال التاريخية التي تناولت سيرة الخلفاء الراشدين. فقد تميز الكتاب بأسلوبه النقدي والتحليلي، وتناوله للأحداث والشخصيات من منظور تاريخي ونقدي.

يتناول طه حسين في الجزء الأول من الكتاب حياة الشيخين الشخصية، من نشأتهما إلى وفاتهما. ويتناول طه حسين في هذا الجزء العديد من القضايا، منها: نشأة الشيخين، صفاتهما الشخصية، حياتهما الاجتماعية، مواقفهما السياسية

أعمال الشيخين السياسية والإدارية

يتناول طه حسين في الجزء الثاني من الكتاب أعمال الشيخين السياسية والإدارية. ويتناول طه حسين في هذا الجزء العديد من القضايا، منها: تأسيس الدولة الإسلامية، الجهاد ضد الكفار، القضاء والعدل، الاقتصاد والإدارة.

يتميز كتاب "الشيخان" بأسلوبه الأدبي الرائع، حيث يعتمد طه حسين في كتابه على أسلوب الرواية، حيث ينقل الأحداث التاريخية بطريقة مشوقة وجذابة، كما يتميز الكتاب بأسلوبه النقدي العميق، حيث يتناول طه حسين الأحداث التاريخية من منظور نقدي جديد.

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