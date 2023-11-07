الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لحلف اليمين.. بدء استقبال دفعة المندوبين المساعدين في مجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بدأ مجلس الدولة  في استقبال المندوبين المساعدين دفعة 2019، المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا، لحلف اليمين.

ويقام الحفل في قاعة الأميرة فوقية بمجلس الدولة وسط حضور صحفي وإعلامي كبير محلى ودولى من داخل مجلس الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

ضوابط الحضور

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا لمقر مجلس الدولة بالدقي.
 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
 - تحديد المرافقين بـ 2 فقط، يتم بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

مجلس الدولة حلف اليمين القرار الجمهوري حضور صحفي ضوابط الحضور

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