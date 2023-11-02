الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كشفت إدارة مجلس الدولة أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرًا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط، وغير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.

وأعلن مجلس الدولة قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي.

مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق الشرطة

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