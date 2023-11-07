الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تكنولوجيا وتعليم سوهاج" تُشارك في المعرض الدولي للنقل الذكي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، في برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الاوسط وأفريقيا بالقاهرة، والذي أقيم تحت شعار" توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، والذي تستمر فعالياته في الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن فعاليات المؤتمر أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتح فعالياته الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الجامعة علي مشاركة أبنائها في مثل تلك المؤتمرات والمعارض بهدف صقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل وكل ماهو جديد في مجال تخصصهم.

وذكر الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالمؤتمر  ٢٤ طالب وطالبة، حيث ضم  المؤتمر ما يقرب ٣٥٠ شركة من ٥٠ دولة من دول العالم المختلفة، ويتضمن عددًا من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة.

ولفت إلى أن المعرض هذا العام يشهد تخصيص ساحة للابتكار، لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

وأوضح الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن، منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية، أنه خلال المعرض والمؤتمر تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، بجانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العربية للتصنيع.

فيما أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، َالدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على أن أعمال إعادة تأهيل وصيانة الحرم الجامعي القديم يأتي فى إطار الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت للجامعة، من أجل التجديد والتحديث المستمر لضمان تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لجميع منسوبيها.

ونوه بأن أعمال التطوير بلغت تكلفتها ٦ملاييون جنيه، لافتًا إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة.

ووجه الدكتور حسان النعماني، بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمباني الحرم الجامعي، والتى تشمل تغيير شبكة المياه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وإعادة تأهيل الكافيتريات، وتصميم الحدائق وصيانة البرجولات وتنسيقها بشكل جمالي يليق بالمساحات المتاحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركات النظافة، وإزالة أية مخلفات أو نفايات متراكمة من عمليات البناء.

كلية التكنولوجيا تكنولوجيا السكك الحديدية المؤتمر الدولي للنقل الذكي بالقاهرة حسان النعماني رئيس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لسوق العمل

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