الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بمدينة الشيخ زايد

عاطل
عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بمدينة الشيخ زايد.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بسرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة القسم. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عاطل في العقد الثالث من عمره وأمكن ضبطه وبحوزته "7 بارات نحاس مختلفة الأحجام، مفتاح" وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كشك كهرباء الشيخ زايد سرقة مديرية أمن الجيزة النجدة

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