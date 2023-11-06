الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لص سرق شقق الأجانب فى المعادى

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتورطه في سرقة شقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطل وله معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة سيدة «تحمل جنسية إحدى الدول»، قسم شرطة المعادى، بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات.

نيابة المعادي الجزئية عاطل تحريات المباحث نيابة المعادي قسم شرطة المعادي

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